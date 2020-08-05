Росія переслідує всі непідконтрольні Москві релігійні спільноти окупованого Криму — МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС у зв’язку з переслідуванням Православної Церкви України та інших релігійних спільнот в Криму

“Переслідування української православної спільноти в Криму спрямоване на стирання української ідентичності на тимчасово окупованих територіях та є частиною політики утисків всіх релігійних спільнот в Криму, непідконтрольних Москві”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати зауважили, що наймасштабніші переслідування розгорнулися проти кримських мусульман. Зокрема, з даними правозахисників, 71 кримчанин мусульманського віросповідання знаходиться за ґратами у рамках сфабрикованих справ.

Окрім того, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права РФ поширила на український Крим дію свого законодавства, що поставило поза законом близько 8000 вірян "Свідків Ієгови". Двоє членів цієї спільноти ув’язнені окупаційною адміністрацією за релігійні переконання.

У МЗС акцентували, що російська окупаційна адміністрація в Криму зловживає законодавством у сфері боротьби з екстремізмом та застосовує адміністративне законодавство для боротьби з релігійними спільнотами.

“Вільними від перешкод у своїй релігійній діяльності лишаються лише православні церкви, підконтрольні московському патріарху”, - констатували у МЗС.

Українські дипломати закликали РФ як державу-окупанта дотримуватись норм міжнародного права, зокрема і міжнародного гуманітарного прав та припинити утиски Православної Церкви України та інших релігійних спільнот у Криму.

Як повідомлялося, 4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фото: RFE/RL