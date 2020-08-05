Росія повністю ліквідує українську православну громаду в Криму – представництво Президента

Російська Федерація, переслідуючи українську релігійну громаду, вчергове вчиняє дії щодо знищення осередків української культури в Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій у Фейсбуці заяві Представництва Президента України в АР Крим.

Зазначається, що 4 серпня 2020 року Верховний Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі

«Росія хоче, щоб у Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви» - заявив Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Адвокат Сергій Заєць своєю чергою констатував, що, по суті, це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму і «хоча формально це не є геноцидом, але межує з ним».

У Представництві наголосили, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Прокуратурою АР Крим і далі вживатимуть всіх можливих заходів для захисту громадян, які опинилися в окупації.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на те, щоб захистити права наших вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) в Сімферополі, в Криму та у місті Севастополі.

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Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада 2019 року відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України на рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 10 грудня 2019 р. оголосив безстрокове голодування, вимагаючи захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ, однак за тиждень на прохання митрополита Київського всієї України Епіфанія призупинив свою акцію.

Фото: ОП