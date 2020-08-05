Росія повністю ліквідує українську православну громаду в Криму – представництво Президента
Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюдненій у Фейсбуці заяві Представництва Президента України в АР Крим.
Зазначається, що 4 серпня 2020 року Верховний Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі
«Росія хоче, щоб у Криму не було Української Церкви, важливого центру єднання українців. Представництво буде вживати всіх можливих заходів і дій для захисту Української Церкви» - заявив Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.
Адвокат Сергій Заєць своєю чергою констатував, що, по суті, це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму і «хоча формально це не є геноцидом, але межує з ним».
У Представництві наголосили, що спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Прокуратурою АР Крим і далі вживатимуть всіх можливих заходів для захисту громадян, які опинилися в окупації.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на те, щоб захистити права наших вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ) в Сімферополі, в Криму та у місті Севастополі.
Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада 2019 року відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України на рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 10 грудня 2019 р. оголосив безстрокове голодування, вимагаючи захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ, однак за тиждень на прохання митрополита Київського всієї України Епіфанія призупинив свою акцію.
Фото: ОП