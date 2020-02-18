США закликають Росію повернути ПЦУ захоплені у Криму храми

Сполучені Штати закликають Росію припинити в окупованому Криму репресії проти українських і мусульманських релігійних організацій.

Про це заявив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо, що російська влада у Криму проводить репресії проти Православної церкви України, захоплюють там її храми. Це надзвичайна проблема… Сполучені Штати закликають Росію вернути ПЦУ собори і дозволити членам релігійних громад проводити там богослужіння", - заявив посол США при ОБСЄ.

Він також наголосив на неприпустимості переслідувань та репресій у Криму мусульманських релігійних організацій, включаючи кримськотатарські.

Як повідомляв Укрінформ, у Сімферополі пограбували приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги.

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 19 листопада закликав уряд ухвалити рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Фото: ua.krymr.com