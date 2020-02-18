США закликають Росію повернути ПЦУ захоплені у Криму храми
Про це заявив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми знаємо, що російська влада у Криму проводить репресії проти Православної церкви України, захоплюють там її храми. Це надзвичайна проблема… Сполучені Штати закликають Росію вернути ПЦУ собори і дозволити членам релігійних громад проводити там богослужіння", - заявив посол США при ОБСЄ.
Він також наголосив на неприпустимості переслідувань та репресій у Криму мусульманських релігійних організацій, включаючи кримськотатарські.
Як повідомляв Укрінформ, у Сімферополі пограбували приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги.
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 19 листопада закликав уряд ухвалити рішення щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.
Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.
Фото: ua.krymr.com