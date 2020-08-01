В окупованому Криму виявили 37 нових випадків COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Крим.Реалії.

За даними місцевої "влади", всього на півострові зареєстрований 1241 випадок захворювання новою коронавірусною інфекцією, видужали за весь період 917 осіб, 15 пацієнтів померли від коронавірусу. У Севастополі новою коронавірусною інфекцією захворіли 344 людини, видужали 283 людини, 9 осіб померло.

"Дані російської влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в окупований Крим щодня прибувають авіарейси з Росії, в тому числі з Москви, що істотно підвищує ризики нових заражень коронавірусною інфекцією.