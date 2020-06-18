До Криму щодня прибувають понад 20 авіарейсів із найзараженішого коронавірусом регіону РФ

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

«Щодня в Крим прибувають авіарейси з РФ, найбільше з Москви - регіону з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19. Наприклад, тільки 15 червня в Крим прилетіло з Москви 22 літаки з пасажирами. Це істотно підвищує ризики зараження COVID-19 на півострові», - йдеться в повідомленні КПГ.

Кримська правозахисна група нагадує, що статистика, яку веде окупаційна влада, не відображає реальної ситуації з поширенням COVID-19 у Криму.

Як вважають експерти правозахисної організації, після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 і кількості смертей від COVID-19 занижуються з метою подальшого зняття обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними в Криму за останню добу від COVID-19 померло двоє людей. Всього на півострові, разом з Севастополем зареєстровано 770 випадків захворювання COVID-19, померло 23 людини.