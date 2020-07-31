Ситуація в Чорному морі є катастрофічною через агресивні дії РФ – експерт

Ситуація в Чорному морі є катастрофічною через агресивні дії РФ – експерт

Укрінформ
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь стверджує, що через агресивні дії Росії ситуація в Чорному морі є катастрофічною.

Про це він заявив під час онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Виклики і загрози Чорноморського регіону».

«Ситуація є вже не те що загрозливою, а катастрофічною, а дії України, м'яко кажучи, недостатні», - наголосив Самусь.

За його словами, співвідношення сил між ЧФ РФ і ВМС України - 15-ть до 1-го; у Криму у росіян - близько 200 ракет в одному залпі, в України – 0; підводних човнів - у них 7, у нас – 0. І це, на його думку, показує катастрофічну ситуацію з військової точки зору.

«З військової точки зору Росія повністю контролює ситуацію, і я впевнений, буде нарощувати демонстративну діяльність домінування чимдалі нахабніше», - наголосив експерт.

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Тим часом, НАТО, на його думку, не має чіткої стратегії щодо такої зухвалої поведінки Росії і явно програє їй у цьому протистоянні.

«НАТО абсолютно програє в Чорному морі, не має своєї стратегії з конкретними завданнями й планами – як реалізувати конкретні кроки, щоб не допустити ситуації, коли Росія просто не буде допускати, наприклад, в конкретні райони чи перекривати конкретні морські комунікації», - зазначив Самусь.

Він вважає, що Україна не зможе самотужки протистояти Росії на морі й не радить чекати найближчим часом на суттєві зміни у розбудові ВМС України.

«Через один-два роки, на жаль, не відбудеться якихось радикальних змін у ВМС України. У нас є кілька напрямків розвитку, але це дуже нелегкий шлях, і ми вже втратили шість років», - наголосив Самусь.

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Водночас у НАТО, на думку експерта, вже зараз є всі можливості, щоб стримати Росію в її захопленні Чорноморського регіону.

Висновки Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, який представляє Самусь, стали частиною підсумкової аналітичної записки щодо стану чорноморської безпеки, підготовленої за результатами річного моніторингу ситуації у Чорноморському регіоні в рамках проєкту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців», який реалізує Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду, проєкту Німецького фонду Маршалла США.

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