Більшість акваторії Чорного моря вже контролює Росія – експерт

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар стверджує, що де-факто більшість акваторії Чорного моря вже контролюється Росією.

На цьому він наголосив під час онлайн-круглого столу в Укрінформі на тему: «Виклики і загрози Чорноморського регіону».

«По суті підводний і надводний простір Чорного моря де-факто перебуває під ретельним контролем російської сторони. Контроль підводного простору здійснюється за допомогою гідроакустичних систем. Завершення будівництва газогону «Турецький потік», який перетинає повністю Чорне море з північного сходу на південний захід, допоміг Росії встановити системи моніторингу підводного простору. Таким чином більшість акваторії Чорного моря вже контролюється Росією», - зазначив Гончар.

За його словами, нещодавні навчання «Сі Бриз 2020», коли корабель берегової охорони ФСБ Росії вдався до дій щодо іспанського фрегата під час слідування його до зони проведення навчань, показали, що Росія має намір діяти чимдалі брутальніше, нахабніше і цинічніше.

«Це спроба показати Альянсу – хто контролює Чорне море - навіть під час навчань НАТО. По суті російська сторона витискувала учасників навчань, як вони сказали – з виключної морської економічної зони РФ, що абсолютно не відповідає реальному стану речей, тому що це виключна морська економічна зона України, і зона навчань була заздалегідь закрита. Росія ж вдалася до перекриття цієї зони в останній момент. І ці дії не можна кваліфікувати інакше, як провокативні», - наголосив Гончар.

На його думку, те саме відбуватиметься і в Балтійському морі, якщо Росія добудує «Пвнічний потік-2». Вона створить переваги перед НАТО з точки зору контролю морського простору, і це ще один аргумент на користь позиції США щодо протидії цьому проєкту.

«Росія й далі йде шляхом ескалації, і нам треба спільними зусиллями з нашими партнерами в регіоні Чорного моря, з партнерами з Альянсу вибудувати механізми протидії такій поведінці, доки не пізно. Це фактично насмішка над Альянсом. І в майбутньому буде спроба перекрити всю зону проведення навчань», - застеріг експерт.

Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», який очолює Гончар, представив підсумкову аналітичну записку щодо стану чорноморської безпеки, підготовлену за результатами річного моніторингу ситуації у Чорноморському регіоні в рамках проєкту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців», який реалізує Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду, проєкту Німецького фонду Маршалла США.