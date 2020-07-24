Російський "суд" переніс всі засідання у кримських "справах Хізб ут-Тахрір"

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону переніс на три тижні засідання з розгляду всіх кримських "справ Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook із посиланням на адвоката Лілю Гемеджи.

"Усі засідання відклали на три тижні. Орієнтовно до 14 серпня не буде ніяких засідань, будуть тільки апеляції щодо запобіжного заходу. Секретарі нам кажуть, що не мають інформації про причини. Обставини складаються таким чином, що ми не можемо не думати про зв'язок цієї події з коронавірусом", – сказала адвокат.

У пресслужбі суду активістам "Кримської солідарності" поінформували, що COVID-19 у працівників не виявлено, а раптове перенесення розгляду справ пов'язане із захворюванням одного з суддів, який працює практично в усіх кримських процесах.

Раніше суддя Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Роман Сапрунов оголосив перерву в засіданні в алуштинській "справі Хізб ут-Тахрір" і переніс процес на тиждень. Він пояснив це тим, що інший суддя Різван Зубаїров "відсутній за станом здоров'я".

Зараз Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає по суті кілька кримських "справ Хізб ут-Тахрір": другу бахчисарайську, алуштинську, красногвардійську і білогірську.