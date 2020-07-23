Окупанти відмовляють кримчанам у повторному виїзді до України

Росія «інформує» кримчан, які виїжджають з окупованого півострова, що у повторному виїзді на територію материкової України їм буде відмовлено.

Правозахисниця Ольга Скрипник, коментар якої у Facebook розмістила Кримська правозахисна група, вважає дану ситуацію найбільш проблемною з точки зору порушення прав людини.

«Кримчанам, які виїжджають з території окупованого півострова до материкової України, російські прикордонники вручають під розпис "повідомлення" про те, що у повторному виїзді їм буде відмовлено. Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що російське правило одноразового виїзду з Криму - найбільш проблемне з точки зору порушення прав людини », - йдеться у повідомленні КПГ.

Скрипник вважає, що Росія порушує права кримчан на свободу пересування.

«Не дивлячись на те, що Росія не так давно внесла кілька змін у свої розпорядження і розширила критерії, за якими люди можуть в'їжджати до Криму і виїжджати з нього, обмеження все одно залишаються досить серйозними. Порушення права на свободу пересування, у тому числі, обмежує можливості кримчан здобувати освіту та отримувати інші послуги на підконтрольній Україні території», - коментує правозахисниця.

Крім того, введення Росією «одноразового виїзду» з території окупованого півострова вона назвала «втручанням у приватне життя».

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«По суті, основна проблема зараз - це одноразовий виїзд через російські КПВВ. Звичайно, це грубе порушення, і люди часто звертаються до нас з цього приводу. Одна жінка після поїздки, що вже відбулася, хотіла виїхати ще раз на лікування. Спочатку російські прикордонники її не пропустили, потім почали вимагати величезну кількість документів, у тому числі ті, що підтверджують діагноз. Це теж грубе порушення - втручання у приватне життя », - підкреслила Скрипник.

З 15 липня окупаційна влада в Криму скасували для кримчан, які в'їжджають на півострів, обов'язкове двотижневе перебування в обсерваторі, проте в порушення міжнародних норм, продовжує вимагати від громадян України, які прямують до Криму, паспорт РФ. В разі його відсутності кримчан штрафують на 2000 рублів (775 грн).