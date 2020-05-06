Окупанти радять заарештованим кримчанам купувати маски у тюремному магазині

Федеральна служба виконання покарань Росії у відповідь на запит адвоката Лілі Гемеджі щодо забезпечення її підзахисного Сервера Мустафаєва під час вивезення його в суд з СІЗО-1 засобами захисту від коронавірусу запропонувала купувати їх у тюремному магазині.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"З метою забезпечення прав громадян, які перебувають під вартою, на охорону здоров'я, надається засудженим, підозрюваним і обвинуваченим можливість придбання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) і шкірних антисептиків у магазинах ФГУП «Калуське» ФСВП Росії при виведенні в слідчі кабінети, прибуття на слідчі дії, судові засідання", - йдеться у відповіді начальника ФКУЗ МСЧ-61 ФСВП Росії Олександра Пачганова.

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За словами Пачганова, з метою запобігання зараженню на території слідчих ізоляторів зустрічі з підозрюваними, обвинуваченими та засудженими слід проводити у приміщенні кімнат короткострокових побачень (через скло), а у виняткових випадках, за письмовою заявою прибулих осіб, надається можливість проведення побачення в приміщеннях слідчих кабінетів установ при наявності засобів індивідуального захисту.

За даними Кримської солідарності, 29 квітня 2020 року на сайті відповідного відомства було опубліковано повідомлення, в якому родичів засуджених повідомляли про повне призупинення тривалих і короткострокових побачень в установах територіальних органів ФСВП Росії та слідчих ізоляторах ФСВП Росії.

Раніше Центр громадянських свобод (Україна) поширив петицію, в якій звернувся із закликом до міжнародних організацій - ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, - а також держав, які беруть участь у цих організаціях, вжити заходів, щоб врятувати життя тисяч незаконно позбавлених волі людей у Криму і на Донбасі.