Під час обшуків у Криму окупанти затримали інваліда першої групи

Серед затриманих в окупованому Криму в ході масових обшуків 7 липня - інвалід першої групи по зору Олександр Сизиков.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність з посиланням на юриста Ельвіну Семедляєву.

«У ході масових ранкових обшуків в Криму в селі Севастянівка співробітники ФСБ затримали російського мусульманина, інваліда першої групи Олександра Сизікова. Додаткові обшуки у зв'язку з його затриманням пройшли за адресою прописки його дружини в селищі Октябрське Красногвардійського району і в будинку його бабусі в селі Тургенєвка Бахчисарайського району», - йдеться в повідомленні.

За словами юриста, Олександр Сизіков повністю втратив зір у 2009 році і перебував під опікунством фігуранта другої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова.

«Він двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня, голови релігійної общини «Топчик », фігуранта другої Бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Едема Смаїлова, який до арешту був опікуном Сизікова», - розповіла Семедляева.

За словами активістів, які знімали обшук, Сизікова затримали разом з його дружиною, оскільки він не може пересуватися самостійно.

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Як повідомлялося, 7 липня в окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м. Алушті.

На даний момент затримані і доставлені в так зване управління ФСБ Криму всі, крім Ділявера Меметова, який в момент обшуку не був удома.