Німеччина не визнає окупаційної влади Криму і підтримує санкції щодо РФ – посол Фельдгузен

Німеччина не визнає та не співпрацює з окупаційною кримською владою і підтримує міжнародні санкції, запроваджені внаслідок окупації Росією Криму.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, повідомляє пресслужба МЗС .

Зазначається, що Джапарова ознайомила співрозмовницю з ситуацією в тимчасово окупованому Криму, засудила поїздки європейських політиків, у тому числі представника ФРН Гуннара Ліндеманна, до окупованого Криму для «моніторингу» так званого референдуму з внесення поправок до конституції Російської Федерації та звернулася з проханням офіційно відреагувати на цей візит.

"У відповідь посол ФРН наголосила, що німецька позиція щодо підтримки територіальної цілісності України залишається незмінною. Німеччина не визнає та не співпрацює з окупаційною владою на півострові та підтримує міжнародні санкції, запроваджені внаслідок окупації Росією Криму", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовниці домовилися посилити взаємодію як на державному, так і неурядовому рівнях з метою підвищення міжнародної уваги до політики невизнання окупації Криму.

Еміне Джапарова висловила сподівання, що "українське питання" буде в центрі уваги головування ФРН в Раді Безпеки ООН та Раді ЄС, у тому числі з метою поширення у світі інформації про окупацію Криму.

Перша заступниця міністра підкреслила важливість відновлення практики регулярних консультацій на міжміністерському та експертному рівнях та виведення їх на найвищий рівень.

Еміне Джапарова подякувала німецькій стороні за вагому фінансову та технічну допомогу.

У свою чергу Анка Фельдгузен зазначила, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну у впровадженні реформ, що є запорукою для ефективного розвитку нашої держави та залучення іноземних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, 18 червня Рада Євросоюзу оприлюднила рішення щодо продовження ще на рік обмежувальних заходів проти Російської Федерації за анексію Криму.

Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням з Криму або Севастополя до ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції та на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів та технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.

Ці санкції були вперше застосовані Євросоюзом у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підриву територіальної цілісності України та її дестабілізації. Інші обмежувальні заходи проти РФ включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, а також індивідуальні обмежувальні заходи.

Фото: МЗС