ФСБ відкрила справу проти ще одного кримського татарина - "шиють" неправдиві свідчення

Проти затриманого напередодні в окупованому Криму кримського татарина Руслана Бекірова слідчі ФСБ відкрили кримінальну справу нібито за неправдиві свідчення. Йому обрали запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Про це у відео, опублікованому Кримською солідарністю в Facebook, повідомила адвокат Оксана Железняк.

«У слідчому відділі ФСБ було проведено допит Бекірова Руслана щодо обставин порушеної проти нього кримінальної справи за частиною першою статті 307 КК РФ, а саме за те, що він дав за матеріалами кримінальної справи стосовно Сейотсманова завідомо неправдиві показання допитаного як свідка», - повідомила адвокат.

За її словами, стосовно Бекірова було проведено допит, однак він відмовився давати свідчення, користуючись своїм правом відповідно до ст. 51 Конституції РФ.

Як повідомила Железняк, у понеділок Бекірову призначено «слідчі дії, а саме фонографічну та і психіатричну експертизи».

За словами самого Бекірова, в селі Орлине його «затримали, заламали руки, завели в автомобіль і відвезли додому, там провели обшук». Під час обшуку в будинку Руслана нічого забороненого не знайшли, після чого повезли на допит.

За словами затриманого, справу порушено через різницю в письмових та усних свідченнях, які він давав на етапі досудового слідства і в суді як свідок у кримінальній справі Енвера Сейтосманова, засудженого в грудні 2019 року до 17 років колонії суворого режиму, повідомляє Кримська солідарність.

Як повідомлялося, 21 серпня 2019 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону в судовому процесі у справі жителя Севастополя Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», Бекіров спростував свої письмові свідчення і заявив, що давав свідчення під погрозами з боку слідчих ФСБ.

11 квітня 2019 року він подав заяву про злочин до Військово-слідчого комітету Чорноморського флоту, в якому просив провести перевірку в порядку ст. 144-145 КПК України за фактом вчинення співробітниками ФСБ злочину, передбаченого статтею 286 КК РФ та іншими статтями.

Фото: Кримська солідарність