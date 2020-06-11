У Севастополі окупанти затримали 20-річного хлопця "за розпалювання ненависті"

В окупованому Севастополі ФСБ затримала 20-річного місцевого жителя за підозрою в "розпалюванні ненависті або ворожнечі".

Про це Ґратам розповів адвокат Сергій Легостов.

"У Севастополі співробітники ФСБ затримали 20-річного Андрія Кулієвича, попередньо, за підозрою в розпалюванні ненависті або ворожнечі (стаття 282 Кримінального кодексу РФ)", - йдеться в повідомленні правозахисного сайту.

За словами Легостова, вдома у Кулієвича провели обшук, вилучили телефон і електронні носії. Після цього севастопольця доправили до управління ФСБ у Сімферополі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше так званий Севастопольський міський "суд" засудив уродженця міста 1970 року народження до десяти років суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві.

За даними окупаційної влади, севастопольця переслідують за те, що він, нібито, "збирав, зберігав і передав представнику іноземної держави відомості про місце дислокації військових частин, дійсні найменування військових частин, розкрив штатну чисельність, наявність озброєнь, військової спецтехніки".

Фото: КримSOS