Окупанти продовжили арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" ще на три місяці

Південний окружний військовий суд міста Ростов-на-Дону продовжив термін утримання під вартою трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (червоногвардійська група) на три місяці, до 14 вересня.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Суд задовольнив клопотання слідчого і продовжив всім підсудним термін утримання під вартою на 3 місяці, до 14 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В ході суду адвокат Курбедінов просив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

"Свідки допитуються свідки допитані, тримати їх у СІЗО немає необхідності, тим більше там нелюдські умови. Я вважаю, що міра запобіжного заходу повинна бути змінена на домашній арешт. Це теж арешт", - зазначив Курбедінов.

Тим більше, підкреслив адвокат, «ні слідчий, ні прокуратура не представили жодного доказу, тільки припущення, ґрунтується все на тяжкості обвинувачення, хоча ми знаємо, що ця причина не може впливати на продовження арешту».

Крім того, нагадав він, «до наших підзахисних повинна застосовуватися четверта Женевська конвенція».

На засіданні суду був присутній представник консульства України в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв Укрінформ, фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявляли, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену літературу.

Фото: Anton Naumlyuk