Фігуранта "другої сімферопольської групи" тримають на психіатричній експертизі в Криму

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Сейран Муртаза знаходиться на стаціонарній психіатричній експертизі у Сімферополі, в зв'язку з чим засідання щодо нього було перенесено.

Іншим п'яти фігурантам «справи» продовжили арешт на три місяці, до 15 вересня.

Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов у відео, розміщеному в Facebook Кримської солідарністю.

«У зв'язку з тим, що слідчий надав довідку з психіатричної лікарні, в якій було зазначено, що Сейран Муртаза знаходиться на стаціонарній психіатричній експертизі, однак може брати участь у судовому процесі, було прийнято рішення про перерву, щоб його доставили до суду», - сказав Азаматов.

За його словами, в 16 годин явка підзахисного на засідання була забезпечена, і «суд» почався, проте в підсумку ухвалили рішення про перенесення засідання щодо Сейрана Муртази на 11 червня 2020 року - було вирішено, що йому є необхідним перекладач.

Відносно решти фігурантів «справи» - Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазіева, Біляла Аділова, Енвера Аметова, Ремзі Бекірова - «суд» продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на три місяці до 15 вересня 2020 року.

За словами адвоката Юнуса Рефата, захист акцентував увагу «суду» на тому, що «слідчими органами не було надано жодного доказу того, що наші підзахисні можуть перешкоджати слідству, не було надано жодного доказу, що наші підзахисні причетні до будь-яких протиправних дій », проте « доводи захисту не було почуто».

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, багато з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".