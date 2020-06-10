Судилище Приходька: ФСБ не знає, хто власник знайденої в гаражі активіста вибухівки

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у "справі Приходька" у вівторок почав проводити допити свідків обвинувачення – оперуповноважених ФСБ Володимира Стецика та Андрія Землякова.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Суд приступає до допиту свідків обвинувачення та уточнює особистості обох свідків. Першим будуть допитувати Землякова Андрія Олександровича. Другим - Стецика Володимира Андрійовича. Обидва є співробітниками УФСБ по Республіці Крим і Севастополю, підтверджують знайомство з Приходько і стверджують, що підстав для обмови не мають", - йдеться в повідомленні.

В ході засідання свідка обвинувачення прокурор просить розповісти щодо проведеного 9 жовтня 2019 року за адресою р. Саки, вулиця Євпаторійська оперативно-розшукового заходу (ОРЗ), під час якого в гаражі Олега Приходька "були виявлені вибухові речовини".

"Гараж був закритий. Спроб злому не було. Олег Аркадійович нам сам його відкрив... При вході в гараж праворуч був ящик. В цьому ящику, наскільки я пам'ятаю, було відро з саморобною вибуховою речовиною", - повідомив свідок, уточнивши, що в ОРЗ брав участь вибухотехнік Голубєв, який ідентифікував дану речовину як вибухову.

Крім того, як повідомив свідок, в гаражі "зліва, під клейонкою було відро — там були пляшки, зовні схожі на коктейлі Молотова".

У відповідь на дані показання, Приходько нецензурно вилаявся на адресу свідка і заявив: "Ти сам закинув те відро, у мене ніколи залізного відра не було", після чого суддя прийняв рішення вивести Олега Приходька із залу суду.

Відповідаючи на питання захисту, свідок зазначив, що він не встановлював місцеперебування гаража Приходько, а всього лише "проводив сам захід".

Крім того, свідок заявив, що не стверджує того, що виявлені ним ході опреатівно-розшукових заходів вибухові предмети належать Приходько.

На питання адвоката: «Я правильно зрозумів, що вам нічого не відомо, виходячи з ваших свідчень, про підготовку Приходько, будь-якого терористичного акту або інших правопорушень?», свідок відповів: «Ні. Невідомо», уточнивши, що його завданням було лише провести огляд споруди.

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По завершенні допиту свідка Землякова, Олег Приходько поставив йому питання – чому співробітники ФСБ не стали обшукувати два інших його гаража, коли він запропонував їх відкрити, на що «свідок Земляків знітився і сказав, що співробітники ФСБ відкрили тільки той гараж, на який у них був ордер».

Як пише Кримська солідарність, адвокат Легостов уточнив, чи дійсно співробітник ФСБ, після, нібито, виявлення вибухових речовин в одному гаражі, відмовився від огляду іншого, отримав ствердну відповідь з тим самим обґрунтуванням «постанова про ОРЗ була у них тільки на цю конкретну адресу», що викликало у захисту обґрунтоване здивування.

На цьому засідання суду завершилося, наступне засідання призначено на 18 червня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону почався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька.

Українського активіста Олега Приходька звинувачують за такими статтями КК РФ: 1 ч. ст. 30 і ч. 1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223.1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходько продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували до Ростова-на-Дону.

Фото: Крим.Реалії