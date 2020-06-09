Судилище Приходька у РФ: свідок обвинувачення вимагає змінити свій голос

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у вівторок розпочав розгляд «справи» проти українського активіста Олега Приходька по суті. Засідання, перенесене з 10.00 на 14.00 через те, що зал не вміщав всіх учасників суду, який почалося з допиту прихованого свідка.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Суд розпочав допит свідка Іванова. Голос свідка навмисно спотворюється технічними способами, однак розібрати його слова, практично, неможливо», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Шейхмамбетов, заперечуючи прокурору, висунув клопотання про те, щоб голос свідка подавався без спотворення. Адвокати за згодою підтримують.

«Я заперечую проти такої організації допиту. Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає спотворення голосу. Тому клопочу перед судом, забезпечити допит свідка Іванова під псведонімом Іванов, що виключає візуальне спостереження, але водночас КПК не передбачає спотворення голосу», - сказав адвокат.

На запитання судді, чи наполягає свідок на спотворенні голосу, «суддя» Кримського гарнізонного військового суду, звідки ведеться відеоконференцзв'язок, відповідає, що наполягає, в зв'язку з чим клопотання адвоката Шейхмамбетова відхиляється.

Однак за рішенням суду, що почався, допит прихованого свідка довелося відкласти, оскільки зміна його голосу за допомогою технічних перешкод, впливала на якість всього відеоконференцзв'язку з так званого Кримського гарнізонного військового суду.

Суд вирішив розпочати допит трьох свідків, відомості про яких не засекречені. Один з них свідок Перепелиця, за словами «судді» Кримського гарнізонного військового суду, не з'явився, після чого в засіданні була оголошена перерва.

Сам Олег Приходько присутній в залі Південного окружного військового суду м. Ростов-на-Дону за скляним приміщенням. В руках він тримає плакат, на якому написано: «На коліна тільки перед Богом! Слава Україні!".

Крім адвоката Шейхмамбетова, в процесі бере участь адвокат Сергій Легостов, присутній в залі Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька.

Українського активіста Олега Приходька обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст.30 і ч.1 статті 205 (готування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 року Приходьку подовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.

Фото: Кримська солідарність