Кориневич: СММ ОБСЄ має звітувати про мілітаризацію Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має приділити більшу увагу заходам, пов'язаним із мілітаризацією Росією окупованого Криму та прилеглих акваторій Азовського й Чорного морів.

Про це заявив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Ми переконані, що потрібна більша увага та звітність СММ щодо заходів, пов'язаних із мілітаризацією окупованого Криму й прилеглих акваторій Азовського та територіальних вод Чорного морів. Наслідки такої деструктивної політики для місцевого населення, безпеки України та навколишнього середовища також повинні бути відображені у звітах Місії. В умовах постійного порушення мандата СММ інструмент дистанційного моніторингу має особливе значення для досягнення цієї мети", - заявив Кориневич на засіданні, присвяченому безпековій ситуації в Азово-Чорноморському регіоні.

Він підкреслив, що ОБСЄ може грати більшу роль у моніторингу і реагуванні на погіршення безпеки та соціально-економічної ситуації в Азовському морі й у Чорноморському регіоні.

"СММ ОБСЄ вже підтвердила негативний вплив перешкоджання судноплавству на соціальне та економічне благополуччя українців, які проживають у районах на узбережжі Азовського моря. Цей моніторинг є важливим і має тривати щодня", - заявив Кориневич.

Окремо в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу постійний представник Президента в АРК заявив, що міжнародні місії мають потрапляти в Крим відповідно до законодавства України.

"Ми постійно наголошуємо на тому, що міжнародні моніторингові місії, особливо ті, які працюють у рамках міжнародних міжурядових організацій, таких як ООН та ОБСЄ – Моніторингова місія ООН з прав людини, Спеціальна моніторингова місія в ОБСЄ в Україні, – повинні отримати доступ до території Криму. Юридично вони його мають, адже їх мандат розповсюджується на всю територію України, включаючи Крим. Однак фізичний доступ місій блокує держава-окупант, яка говорить: ми готові надати доступ у Крим, але за російським законодавством", - сказав Кориневич.

За його словами, жодна моніторингова місія, яка працює під парасолькою міжнародної міжурядової організації, не піде на російські умови: "Це – абсолютно чітко зрозуміло, і правильно. Міжнародні моніторингові місії мають потрапляти в Крим відповідно до положень законодавства України".