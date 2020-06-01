Для моніторингу біля Керченської протоки потрібні кораблі НАТО – Кориневич

Перебування у районі Керченської протоки кораблів країн-партнерів, зокрема держав НАТО, з метою моніторингу свободи судноплавства було б доцільним та дієвим.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Звісно, ми говоримо про те, що нам видається доцільним запровадження міжнародного моніторингу і перебування кораблів наших країн-партнерів, зокрема держав НАТО, у районі Керченської протоки з метою спостереження за ситуацією при проходженні протоки. І моніторинг з боку наших держав-партнерів був би дієвим", - заявив він.

За словами Кориневича, наразі цей моніторинг здійснюється більше громадянським суспільством – окремими експертними організаціями в Україні, які займаються питанням Криму.

Він підкреслив, що проблема з перешкоджанням вільному судноплавству через Керченську протоку з боку РФ "має серйозний характер".

Станом на квітень 2020 року затримки суден у середньому тривають 17 годин – для суден, які рухаються з Чорного моря у порти Азовського моря. На зворотному шляху – з Маріуполя/Бердянська в Чорне море – ці затримки становлять у середньому 20 годин.

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