Кориневич: У Криму є ознаки відновлення Росією ядерних військових об'єктів

У рамках активної мілітаризації окупованого Криму Росія вживає заходів для розвитку на півострові ядерної інфраструктури й розміщення засобів, здатних доставляти ядерну зброю.

Про це заявив Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Що найбільш тривожить – так це те, що держава-окупант уживає заходи з "ренуклеаризації" Криму, передусім шляхом розміщення носіїв та інших засобів, здатних доставляти ядерну зброю, й активного розвитку ядерної інфраструктури на півострові", - заявив Кориневич на засіданні, присвяченому безпековій ситуації в Азово-Чорноморському регіоні.

Він підкреслив, що з огляду на стратегічне розташування Криму, а також на те, що Україна є стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна держава, "розміщення ядерних сил у Криму є серйозним викликом для чинного режиму ядерного нерозповсюдження".

"І це має отримати належну реакцію з боку міжнародної спільноти", - додав представник Президента України в АРК.

Кориневич наголосив, що мілітаризація Криму Росією є всеосяжною – від сфери дошкільної освіти до розгортання ракетних комплексів С-400 та нарощування й модернізації корабельного складу Чорноморського флоту РФ, який оснащено крилатими ракетами типу "Калібр".

"Російська Федерація використовує півострів як основну матеріально-технічну базу для військових операцій у Сирії, для активних військово-морських навчань та закриття морських районів, у том числі виключної економічної зони України навколо окупованого Криму. Також на півострові є ознаки відновлення ядерних військових об'єктів", - резюмував Кориневич.

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