Платформа з деокупації Криму спочатку може бути без РФ - Кориневич

Окремий формат для обговорення припинення російської окупації Криму на початку може не включати Росію.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Безумовно, це – важливе питання. І про нього нещодавно говорив Президент на своїй великій пресконференції. Дійсно, на існуючих майданчиках досить важко обговорювати питання припинення окупації Криму. Про це також зазначали і віцепрем'єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і міністр закордонних справ України, і ми у Представництві також поділяємо цю думку. Нам необхідно запровадити окрему платформу по Криму", - зазначив він.

За словами Кориневича, наразі "є хороший момент, як і спільне бачення та бажання з боку ключових стейкхолдерів, порушувати це питання". "Водночас є розуміння того, що на початку ця платформа, цей формат, може і не включати Російську Федерацію. Але важливо саме започаткувати процес", - заявив він.

Окремо постпред Президента України в АРК вказав на важливість збереження нинішніх та запровадження нових санкцій проти РФ: "Вони (санкції проти РФ - ред.) працюють – і українські, й міжнародні. Звичайно, всім хотілося б, щоб було так: ввели санкції – й одразу є позитивні зміни. Але тут трохи по-іншому. Санкції діють, але їх потрібно постійно посилювати і в жодному разі не допустити їх послаблення".

Він нагадав, що нещодавно вже був введений новий пакет українських санкцій проти культурних та наукових установ РФ за незаконну діяльність у Криму, а отже, питання посилення санкцій – на порядку денному.

"Представництво Президента в АРК зараз працює над запровадженням окремих обмежень щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до порушень міжнародного права та законодавства України, які вчиняються на території тимчасово окупованого Криму. Ми сподіваємося, що наші іноземні партнери також посилять санкційний режим. Думаю, у багатьох із них є готовність до цього", - заявив Кориневич.