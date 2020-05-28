Росія намагалася зірвати "недоречні" виступи щодо Криму в ОБСЄ

Представник делегації РФ в ОБСЄ під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва намагався зірвати виступи основних доповідачів на тему безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомили в Постійному представництві України (ППУ) при міжнародних організаціях у Відні.

"Одним з питань порядку денного сьогоднішнього засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ стала безпека в регіоні Чорного і Азовського морів. Основними спікерами були запрошені британський незалежний експерт з питань безпеки Джеймс Шерр та Постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич. І хоча обоє доповідачів виступали по темі, російська делегація намагалася завадити їх виступам, у яких звучали об’єктивні речі про російську окупацію Криму та загрози, які це несе для всього регіону ОБСЄ", - заявив співрозмовник, коментуючи відповідні повідомлення у ЗМІ.

За словами українського дипломата, особливо емоційно представник делегації РФ Андрій Воробйов зреагував на виступ Джеймса Шерра: користуючись можливістю порушення процедурних питань, він тричі перебивав британського експерта, намагаючись взагалі заборонити йому виступати.

"Російський представник апелював до того, що виступ цього доповідача нібито не відповідав мандату форуму та порядку денному, і що спікер висловлює свої особисті погляди, які тут – "неуместны". Хоча виступ поважного британського експерта був абсолютно професійним і відповідав заявленій темі. До того ж, він сам відразу попередив, що не є посадовцем чи представником уряду, а висловлює лише свої особисті думки", - повідомили в ППУ.

Зазначається, що Джеймс Шерр, зокрема, акцентував увагу на порушенні військового балансу в регіоні Чорного моря, що почалося у 2008 році під час російсько-грузинської війни та кристалізувалося після незаконно анексії Росією Криму та його мілітаризації. При цьому британський експерт не соромився називати речі своїми іменами: анексія Росією Криму та її подальша військова інтервенція на Донбасі є актами війни; РФ порушила як Будапештський меморандум, так і цілу низку інших міжнародних та двосторонніх українсько-російських договорів; Москва неофіційно добивається перегляду конвенції Монтре про режим Чорноморських проток, Кремль використовує Крим та Південний військовий округ як стратегічний тил для російського військового контингенту в Сирії, а також, до певної міри, для інших офіційних та неофіційних російських військових операцій у Середземному морі тощо.

За словами українського дипломата, було побоювання, що російська делегація своїми постійними втручаннями взагалі зірве онлайн-засідання і воно буде перенесено. Між тим представники інших місій, зокрема, США та Канади, підтримали продовження виступу британського експерта , апелюючи до того, що в регіоні ОБСЄ не має бути цензури і діє свобода висловлювання. Можливо, саме це посприяло тому, що Джеймс Шерр зміг завершити промову.

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Другим спікером на засіданні став Постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, який зробив детальну доповідь щодо окупації Росією Криму, мілітаризації півострова та прилеглих вод.

Зокрема, він наголосив на тому, що Росія під надуманими приводами перешкоджає судноплавству в Азово-Чорноморському регіоні та продовжує інтенсивну мілітаризацію Азовського моря. Деструктивна політика РФ має негативні наслідки не лише для України та інших країн Чорноморського басейну, а й для ширшого регіону.

Представник делегації РФ намагався завадити й виступу Кориневича, апелюючи до того, ніби він відхилився від мандату Форуму безпекового співробітництва, коли став говорити про аспекти окупації, пов’язані з екологією, економікою та правами людини.

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"Російська делегація в ОБСЄ не вперше зловживає процедурними моментами, щоб перешкодити "недоречним", з їхнього погляду, заявам щодо тимчасової окупації Росією Криму та агресії, що триває на Донбасі. Але цього разу їхнє бажання замовчати факти було особливо сильним. Щоправда, серед делегацій країн-учасниць це викликає лише посмішку, а інколи і роздратування – всі все добре розуміють, що відбулося та відбувається в Криму і на Донбасі", - зазначив співрозмовник.