Росія не має права проводити "призов" в окупованому Криму – ЄС

Росія не має права проводити обов’язковий призов на військову службу в окупованому Криму, оскільки це є порушенням Четвертої Женевської конвенції, стороною якої є РФ.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час 1268-го засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, стороною якої є Росія, "окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Таким чином, ця призовна кампанія є порушенням міжнародного гуманітарного законодавства. Російська Федерація пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечити захист прав людини на півострові", - зазначається у заяві ЄС щодо незаконного призову на військову службу в Криму.

В Євросоюзі висловили глибоке занепокоєння обов’язковим призовом, який РФ здійснює в незаконно анексованій АР Крим та м.Севастополь і в рамках якого на військову службу у російські збройні сили вже було направлено щонайменше 21 тис. чоловіків.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати від Росії припинення усіх порушень міжнародного права на Кримському півострові. Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3 300 кримчан. Вказується також, що більша частина призовників вирушать проходити службу за межі Криму, у військові частини Південного та інших військових округів сусідньої Росії.