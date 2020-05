У Канаді висловили підтримку кримським татарам у річницю депортації

Про це з нагоди чергових роковин депортації кримськотатарського народу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року ми вшановуємо 76-ті роковини примусової депортації кримських татар радянською владою в 1944 році. Канада не забуває про цю трагедію та страждання, яких зазнали сотні тисяч дітей, жінок та чоловіків, примусово депортованих з землі їхніх предків. Канада підтримує кримськотатарський народ у вшануванні загиблих і постраждалих”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що у Канади виникає значне занепокоєння з приводу становища кримських татар в окупованому Росією Криму.

“Канада залишається занепокоєною через постійні порушення прав людини, вчинені проти кримських татар на Кримському півострові під російською окупацією, зокрема заборону Меджлісу — самоврядного органу кримських татар. Ми закликаємо Росію змінити це рішення”, - заявив міністр.

Шампань додав, що Канада завжди підтримуватиме суверенітет й територіальну цілісність України.

Водночас, найбільша опозиційна Консервативна партія Канади у роковини депортації кримських татар закликала не забувати про злочини комуністичного режиму.

“Сьогодні вшановується 76-ті роковини Sürgünlik. Кримські татари були депортовані з їхньої історичної батьківщини репресивним комуністичним режимом Сталіна. Нам не можна забувати жахи комунізму. Консерватори завжди боротимуться за дотримання свободи, прав людини й верховенства права”, - написав Тwitter лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир.

Today marks the 76th anniversary of Sürgünlik. Crimean Tatars were deported from their historic homeland by Stalin's repressive communist regime. We must never forget the horrors of communism. Conservatives will always fight to uphold freedom, human rights, and the rule of law. pic.twitter.com/S1nDnfHkhu