Дмитро Кулеба: Кримських татар і українців об'єднує одна мета - деокупація півострова

Трагедія і біль кримських татар - це трагедія і біль всієї України, і вона ніколи більше не повинна повторитися.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок під час свого виступу на міжнародному онлайн мітингу, присвяченому пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

«Трагедія кримських татар - це і трагедія українців. Це наш із вами спільний біль, спільна рана, яку ми повинні загоїти і назавжди залишити в минулому, щоб ніколи нічого подібного не могло повторитися », - сказав Кулеба.

За його словами, він не тільки поділяє, а й особисто відчуває біль кримськотатарського народу, бо його прадід-селянин, вивезений з України до Сибіру, ​​пережив те ж саме, що і кримські татари в 1944 році.

Як підкреслив глава МЗС, кримських татар і українців об'єднує одна мета - деокупація Криму, і він готовий докласти всіх зусиль для її досягнення.

«Головне, що свобода українців і свобода кримських татар - це одне і те ж. Земля українців і земля кримських татар - це одне і те ж. І я, як міністр закордонних справ, готовий докладати всіх зусиль, щоб усі кримські татари могли повернутися додому в Крим - в деокупований Крим, з якого піде Росія, в якому будуть загоєні всі рани, завдані геноцидом 1944 року і агресією 2014 року», - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і вшановують пам'ять жертв геноциду 1944 року. Цього дня з Криму за наказом Сталіна були депортовані понад 260 тисяч кримських татар, з яких 46 відсотків загинули в дорозі та в перші роки життя у вигнанні.