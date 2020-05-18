Кримський дім закликає поповнювати онлайн-музей депортації історіями

У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який в Україні відзначають 18 травня, Кримський дім презентує відео спогадів про депортацію кримських татар і закликає поповнювати спогадами онлайн-музей депортації Tamırlar.

Про це Кримський дім повідомляє у Facebook.

«18 травня 1944 року з Криму вислали всіх кримських татар. Операція з виселення почалася близько 5 ранку стуком в кожен кримськотатарський будинок. У одному відео ми зібрали десятки історій депортації від її очевидців завдяки тим, хто вже надіслав свої відео до онлайн-музею депортації кримських татар Tamırlar», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у кожній кримськотатарській родині є своя історія цієї жаливої трагедії. «Саме тому ми хочемо, щоб у проєкті взяв участь кожен кримський татарин – це важливо для нас всіх – для наших дітей, для наших бабусь і дідусів. Це важливо для нашого минулого, але найголовніше – для нашого майбутнього. Запиши відео для Tamırlar! Історія твоїх предків важлива для майбутнього нашого народу!» - закликають в Кримському домі.

У понеділок, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).