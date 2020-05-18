Разумков назвав геноцид кримськотатарського народу уроком історії, який потрібно пам'ятати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що Україна має пам'ятати жертв геноциду кримськотатарського народу.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі ми пам'ятаємо, що сьогодні важливий день в Україні – це день, коли Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. І це ті уроки історії, які ми повинні пам'ятати, як і багато іншого, що було в нашій державі протягом років незалежної України, протягом років, коли ми виборювали незалежність", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що на цьому ми повинні також будувати наше майбутнє.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.