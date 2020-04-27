Чубаров закликає обговорити у "нормандському форматі" ситуацію в Криму

Голова Меджлісу Рефат Чубаров закликав учасників відеоконференції в «нормандському форматі» на рівні глав МЗС, запланованої на 30 квітня, обговорити ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Про це Чубаров написав у Facebook.

«В умовах репресій, що посилюються по відношенню до кримських татар і етнічних українців у тимчасово окупованому Росією Криму, категоричних відмов російських окупантів у звільненні кримських політв'язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Російської Федерації про те, що, мовляв, «питання щодо належності Криму закрито», закликаємо учасників відеоконференції «нормандського формату» на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму», - йдеться у дописі.

За словами голови Меджлісу, заборона вищого представницько-виконавчого органу кримськотатарського народу є однією зі злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі та єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення.

«Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверте нехтування та порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини й основоположних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів», - підкреслив Чубаров.

Політик констатував, що члени Меджлісу в тимчасово окупованому Криму зазнають переслідувань: «Російська Федерація демонстративно ігнорує наказ Міжнародного суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов'язує Росію «утриматися від прийняття або підтримки обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, включаючи Меджліс», а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу».

У зв’язку з цим Чубаров закликав міжнародну спільноту до подальшого посилення санкцій щодо Росії «аж до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного й Азовського морів».

Як повідомлялося, 26 квітня 2016 року російський окупаційний «верховний суд Криму» оголосив Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

29 вересня 2016 року Верховний суд Росії, вища судова інстанція держави-окупанта, підтримав це незаконне рішення.