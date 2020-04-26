МЗС закликає світ тиснути на Росію, аби змусити її виконати наказ суду ООН щодо Меджлісу

МЗС закликає світову спільноту продовжувати чинити тиск на РФ та посилювати санкції з метою забезпечення виконання наказу Міжнародного суду ООН щодо неможливості заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо четвертих роковин заборони російською окупаційною адміністрацією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, оприлюдненій 26 квітня.

"Минуло 4 роки від заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Пізніше вища судова інстанція держави-окупанта підтримала це незаконне рішення. Заборона вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, виявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією півострова та фіктивними результатами так званого референдуму від 16 березня 2014 року, організованого фактично під дулами автоматів окупаційних військ і визнаного незаконним світовим співтовариство"”, - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Там підкреслили, що на сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Протягом останніх півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги та зібрання" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарського національного руху, зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам.

"Забороною Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також право корінного народу України, Криму на представництво і самоврядування, яке надається Декларацією про права корінних народів ООН, ухваленою 13 вересня 2007 року. Порушення норм міжнародного права Росією стосовно кримських татар розглядаються зараз також і Міжнародним судом ООН, який 19 квітня 2017 року своїм Наказом серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс", - нагадали в МЗС України, констатувавши, що Росія свідомо ігнорує цей припис Наказу МС ООН вже протягом трьох років.

У МЗС України також зазначили, що питання невиконання Росією Наказу буде розглядатися Міжнародним судом ООН вже під час розгляду справи по суті.

"У цьому зв’язку закликаємо світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції з метою забезпечення виконання Наказу МС ООН та припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.