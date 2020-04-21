Слідком РФ відмовив Полозову в допуску до "справи Чубарова"

Адвокат Микола Полозов оскаржив постанову Слідчого комітету Росії в окупованому Криму, який відмовив йому в допуску до справи проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова як його захисника.

Про це Полозов повідомив у Facebook.

"Тиждень тому мною були представлені слідчому належні повноваження, необхідні для захисту Рефата Чубарова, і клопотання про допуск до кримінальної справи як захисника. І що ви думаєте? Напередодні мені стало відомо, що слідчий Магомед Магомедов, у провадженні якого перебуває ця справа (втім, як і справа проти Мустафи Джемілєва), відмовився допустити мене до участі в справі як захисника. Додатково слідчий виніс постанову про відвід адвоката, тобто мене, від участі в справі", - написав Полозов.

За його словами, як підставу для відмови йому в допуску до справи слідство вказує, що раніше він захищав Ахтема Чийгоза в рамках "справи 26 лютого", співучасником якої слідчий вважає Рефата Чубарова.

"А відтак, на думку слідства, між інтересами одного мого підзахисного (Ахтема Чийгоза) та іншого підзахисного (Рефата Чубарова) можуть бути протиріччя, що виключає можливість моєї участі в справі. (Ключове слово "можуть")", - написав Полозов.

Він наголосив, що російське законодавство "не забороняє одному адвокату бути захисником водночас кількох обвинувачених, які є фігурантами однієї справи".

"Якщо між інтересами обвинувачених, захист яких здійснює один адвокат, виявляться суперечності (визнання обвинувачення одним і оспорювання іншим по одних і тих самих епізодах справи; викриття одним обвинуваченим іншого тощо), то такий адвокат підлягає відводу", - цитує Полозов постанову пленуму Верховного суду РФ.

Тобто, стверджує адвокат, виникнення протиріч в інтересах двох підзахисних одного адвоката має відбутися як факт. Наприклад, в результаті надання свідчень обвинуваченими, під час допитів або на очній ставці тощо.

Однак, зазначає юрист, Чубаров не був фігурантом "справи 26 лютого" ні в одному з процесуальних статусів.

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"Його не залучали у справі як підозрюваного або обвинуваченого, він не давав свідчень як свідок ні під час попереднього слідства, ні на самому суді. Це незважаючи на те, що ми двічі просили суд його допитати як ключового свідка", - зауважив Полозов.

Адвокат зізнався, що підозрював, що "реанімація" справи 26 лютого "(яка сама по собі є зразком беззаконня від початку і до кінця) призведе до нових порушень, які слідство, прокуратура і суд неминуче почнуть здійснювати", але не очікував, що "найгрубше порушення права на захист буде допущено слідчим, що називається "на порозі справи".

"Але це Крим, там буває всіляке, надивився вже. Так чи інакше, але незаконні постанови слідчого, як про відмову в допуску мене як захисника до справи, так і про відвід адвоката вже оскаржені мною в порядку статті 125 КПК в Київський районний суд Сімферополя», - резюмував Полозов.

Як повідомлялося, Слідком Росії порушив проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу щодо подій 26 лютого 2014 року і заочно висунув йому обвинувачення в "організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".