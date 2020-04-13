Справа проти Джемілєва: Слідком РФ “шиє” незаконний перетин кордону та зберігання зброї

В анексованому Криму російські слідчі пред'явили звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями в рамках попереднього слідства.

Слідчі дії у цій справі та справі заведеній раніше проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова пройдуть пізніше, написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Адвокатський обов'язок, а також виклик на невідкладні слідчі дії змусив мене (в умовах карантину - ред.) взяти участь як захисник відразу у двох кримінальних справах у Криму. Йдеться про кримінальну справу проти лідера кримських татар Мустафи Джемілєва і кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова», - написав Полозов.

Він уточнив, що обидві ці справи перебувають у провадженні одного слідчого Слідкому РФ в окупованому Криму.

Читайте також: Полозов надіслав МЗС України свій план фіналізації справи військових моряків

За словами адвоката, Джемілєв звинувачується за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії - «Незаконний перетин державного кордону Росії», за ч.1 ст. 222 - «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів» і за ч. 1 ст 224 - «Недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».

Як пояснив Полозов, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через російський пункт пропуску «Армянськ» на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили, і він був змушений повернутися до Києва.

Друга і третя стаття, за версією Слідкому, мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз ставляться у провину безпосередньо Мустафі Джемілєву.

«Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова, і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ», - пояснив Полозов Радіо Свобода. Він повідомив, що у цій справі відмовився дати підписку про нерозголошення «вказавши на неточність формулювань у документації і в присутності двох понятих слідчий зафіксував відмову».

Адвокат також повідомив, що «про дату подальших слідчих дій у справах щодо Мустафи Джемілєва і Рефата Чубарова слідчий пообіцяв сповістити пізніше».

Як повідомлялося, Слідчий комітет РФ заочно пред'явив «обвинувачення» голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Він звинувачується в «організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Приводом для фабрикації цієї справи стали його висловлювання навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів.

Що стосується слідчих дій стосовно Мустафи Джемілєва, інформація про них на сайті російського Слідкому і його «управління» в анексованому Криму і Севастополю відсутня.