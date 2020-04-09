ФСБ звинувачує кримчанина в "екстремізмі" за ролик на YouTube

ФСБ РФ порушила справу проти жителя Керчі за ролики в YouTube - російські спецслужби звинувачують кримчанина в «закликах до екстремістської діяльності».

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«Житель Керчі 1965 року народження підготував відеоролик із закликами до здійснення екстремістської діяльності й розмістив його на відеохостингу YouTube», - цитує КПГ інформагентство ТАСС.

Справу порушено за «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності», що передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

Кримська правозахисна група уточнює цю інформацію.