Полозов надіслав МЗС України свій план фіналізації справи військових моряків

Незакрита «справа українських моряків», заведена в РФ, послаблює позицію України в Гаазькому трибуналі і може обмежувати свободу пересування моряків, тому її потрібно фіналізувати.

Таку думку висловив адвокат українських військових моряків Микола Полозов в інтерв'ю Укрінформу.

«Раніше я надсилав у МЗС України лист, в якому запропонував план фіналізації справи українських військових моряків у рамках російської юрисдикції. Це юридичні процедури, які дадуть змогу вичерпати всі засоби правового захисту в рамках російської юрисдикції і надалі продовжувати захист вже в міжнародних інстанціях», - сказав Полозов.

За його словами, це необхідно з кількох причин, і перш за все - щоб «вибити у російської сторони козир в Арбітражному трибуналі в Гаазі». «Зараз позиція Москви така: мовляв, Україна де-факто згодна з цим кримінальним переслідуванням своїх військових і не робить ніяких дій», - пояснив адвокат.

Крім того, за його словами, це дасть змогу забезпечити безпеку пересування українських моряків за межами України в умовах, коли проти них у РФ існує незакрита справу. Адже зараз існує ризик того, що Росія може оголосити моряків у розшук по лінії Інтерполу або в країнах СНД - для цього лише потрібно попередньо викликати моряків на допит у РФ і зафіксувати їх неприїзд.

Полозов уточнив, що свої пропозиції з цього приводу надіслав у МЗС України в січні, але досі не отримав відповіді. Водночас, минулого тижня він зустрічався з консулом України в Москві Альбертом Черніюком і дізнався, що «поки що лист у роботі».

«Через пандемію, я так розумію, бюрократичні процеси там, мабуть, також зупинилися. Тому чекаємо її закінчення, коли можна буде продовжити роботу і у цій справі», - резюмує Полозов.

Як повідомляв Укрінформ, Полозов раніше заявив, що добиватиметься припинення справи українських військових моряків після того, як у січні стало відомо про припинення справи в «зв'язку з неможливістю приїзду в РФ».

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси у Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення. У Росії українських моряків звинуватили в нібито незаконному перетині кордону.

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, у рамках якого, зокрема, було звільнено 24 полонених моряків. 18 листопада Росія повернула захоплені українські кораблі.

Останній раз строк попереднього розслідування у справі стосовно українських військових моряків начальник слідчого управління ФСБ Росії продовжував наприкінці листопада на два місяці - до 25 січня.

27 січня Полозов повідомив про припинення в Росії слідства у справі українських моряків.