Завершили балістичну експертизу “Бердянська” - на катері знайшли осколки російських снарядів

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що балістична експертиза одного із повернутих Росією в листопаді 2019 року українських військових кораблів – малого броньованого артилерійського катеру “Бердянськ” – завершена.

У коментарі Радіо Свобода Воронченко уточнив, що це той катер, який зазнав обстрілу російськими військовими під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Як зауважив командувач ВМС, із “Бердянська” зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, що є доказами агресивних і протиправних дій Росії.

Воронченко додав, що “інший МБАК (“Нікополь” – ред.) та буксир “Яни Капу” зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі”.

Як повідомлялося, 20 листопада 2019 року захоплені біля берегів Криму українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу” повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання Росією. За кілька місяців до того Росія звільнила із полону їхні екіпажі. 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними особоами, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, як це мало статися відповідно до міжнародного права.