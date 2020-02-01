Завершили балістичну експертизу “Бердянська” - на катері знайшли осколки російських снарядів

Завершили балістичну експертизу “Бердянська” - на катері знайшли осколки російських снарядів

Укрінформ
Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що балістична експертиза одного із повернутих Росією в листопаді 2019 року українських військових кораблів – малого броньованого артилерійського катеру “Бердянськ” – завершена.

У коментарі Радіо Свобода Воронченко уточнив, що це той катер, який зазнав обстрілу російськими військовими під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці у 2018 році.

Як зауважив командувач ВМС, із “Бердянська” зняли фрагменти броні, залишки осколків від снарядів, що є доказами агресивних і протиправних дій Росії.

Воронченко додав, що “інший МБАК (“Нікополь” – ред.) та буксир “Яни Капу” зможемо відремонтувати власними силами. Незабаром кораблі будуть на судноремонтному заводі”.

Читайте також: Полозов назвав призупинення в РФ справ українських моряків "процесуальним гачком"

Як повідомлялося, 20 листопада 2019 року захоплені біля берегів Криму українські кораблі “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу” повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання Росією. За кілька місяців до того Росія звільнила із полону їхні екіпажі. 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними особоами, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, як це мало статися відповідно до міжнародного права.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-