Полозов назвав призупинення в РФ справ українських моряків "процесуальним гачком"

Адвокат українських моряків Микола Полозов назвав рішення російського слідства про призупинення їх кримінальної справи у зв'язку з неможливістю приїзду до РФ "процесуальним гачком" і заявив, що добиватиметься припинення справи.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Розслідування призупинено з підстав п. 3 ч.1 статті 208 КПК України, в якій ідеться, що місцезнаходження обвинуваченого відоме, але його участь у слідчих діях неможлива. Таке рішення слідства є неприйнятним. Це такий собі процесуальний гачок, коли справу може бути відновлено ​​в будь-який момент і моряків оголошено в розшук, оскільки вони залишаються в статусі обвинувачуваних. Ми випрацьовуватимемо лінію захисту з метою добитися припинення справи", - сказав Полозов.

Він зауважив, що згідно з постановою російського слідчого, з якою він ознайомився, моряки перебувають в Україні, проте їм не рекомендований виїзд в РФ.

Також Полозов повідомив, що постанову слідчого про призупинення розслідування найближчим часом буде оскаржено в Генпрокуратурі РФ, а за необхідності і в суді.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення. У Росії українських моряків обвинуватили в нібито незаконному перетині кордону.

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки. 18 листопада Росія повернула захоплені українські кораблі.

Востаннє термін попереднього розслідування у справі щодо українських військових моряків начальник слідчого управління ФСБ Росії продовжував у кінці листопада на два місяці - до 25 січня.

27 січня Полозов повідомив про призупинення слідства у справі українських моряків.