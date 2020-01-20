Полозов повідомив про ще одного українського політв'язня в Криму

Адвокат Микола Полозов повідомив про ще одного українського політв'язня, громадянина України Івана Яцкіна, затриманого ФСБ в режимі суворої секретності в окупованому Криму минулої осені. Полозов прийняв доручення на захист Яцкіна.

Про це адвокат написав у Facebook.

"Громадянин України і житель Криму Іван Яцкін. Його родичі звернулися до мене за допомогою, і я прийняв доручення на його захист. Він був захоплений ще в середині жовтня минулого року в Криму. Того самого дня спецбортом його вивезли до Москви і помістили в сумнозвісний ізолятор ФСБ Лефортово", - пише Полозов.

Він уточнює, що "відносно Івана Яцкіна порушено справу і про те, що він затриманий, нікому не було відомо, тому що ФСБ здійснювало спецоперацію з його затримання в режимі суворої секретності". Лише наприкінці грудня з'явилися перші повідомлення про його арешт. Весь цей час він перебував без будь-якої допомоги і підтримки, в одиночній камері Лефортово.

За словами адвоката, Яцкіна обвинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією слідчих ФСБ він збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ, за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Зараз складно сказати, чи мають ці обвинувачення під собою якусь основу. Ми всі чудово пам'ятаємо десятки випадків фабрикації кримінальних справ, "призначення" ні в чому не винних людей "диверсантами", "шпигунами", "терористами" та "екстремістами". За майже 6 років з початку російської агресії щодо України, всі прекрасно вивчили і знають методи роботи російських силовиків, тортури, вибивання зізнань, примус до обмовляння себе та інших", - наголошує адвокат.

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Наприкінці минулого тижня він зустрівся з підзахисним у СІЗО Лефортово. "Для мене абсолютно очевидно, що він патріот України і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства і держави його самого і його близьких. До слова, Іван Яцкін - багатодітний батько і в найближчі кілька тижнів його дружина має народити ще одну дитину. Додатково хочу зазначити, що Іван Яцкін має ряд захворювань і потребує надання йому медичної допомоги, що в умовах російських СІЗО абсолютно неприпустима розкіш", - інформує Полозов.

Зараз адвокат перебуває в Києві, де сподівається "заручитися підтримкою відповідних державних структур, а також профільних громадських і правозахисних організацій", оскільки "тільки спільна, комплексна робота на всіх рівнях влади, за підтримки громадських інституцій, спроможна зламати хід репресивного механізму і дає шанс на звільнення".