Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка

Адвокат Микола Полозов подав скаргу до російського Слідчого комітету на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Під час проведення експертизи у експертів не виникло жодних сумнівів, що саме силове затримання Веджіє Кашка стало каталізатором погіршення здоров'я. Навіть за всіх тих обставин був шанс її врятувати, якби щодо неї не почали проводити прямо на місці слідчі дії. Якби слідчий Ірина Сідіропуло не затримувала карету швидкої допомоги, в якій знаходилася Веджіє Кашка. Можливо, вона була б жива", - сказав Полозов.

Він нагадав, що, згідно зі свідченнями лікаря, під час слідчих дій жінка вже перебувала у непритомному стані.

"Коли ми допитували лікаря зі «швидкої», він підтвердив, що Кашка під час проведення з нею слідчих заходів хрипіла і не могла відповісти", - сказав адвокат.

Водночас у протоколі виїмки слідчий Ірина Сідіропуло зазначила, що Кашка відмовилася підписувати документ.

Зазначається, що публічних коментарів представників Слідкому з приводу скарги Полозова немає.

Як повідомляв Укрінформ, фігурантів "справи Кашка" Кязіма Аметова, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача і Асана Чапуха затримали 23 листопада 2017 року, нібито за вимагання грошей у громадянина Туреччини, який тривалий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Силовики намагалися затримати і саму 83-річну Кашка, проте їй стало зле і вона померла в машині "швидкої допомоги".

Окупаційна "влада" відмовилася розслідувати причини смерті жінки.