Окупанти тримають під арештом 94 кримчан, ще 12 - засуджені умовно

Після окупації Криму Російська Федерація почала на півострові масові затримання й арешти, в результаті яких 94 людини перебувають під вартою і ще 12 - засуджені до умовних строків покарання.

Про це повідомляє "Кримськотатарський ресурсний центр".

"На сьогоднішній день 94 людини утримуються під вартою на території окупованого Криму та Російської Федерації. 41 з 94-х засуджені до різних строків, які відбувають в колоніях Криму та Росії. Крім того, ще 12 осіб засуджено до умовних строків", - інформує правозахисна організація кримських татар.

За її даними, більшість затримань та арештів були спрямовані проти іншодумства людей, не згодних з незаконними діями Росії в окупованому Криму.

У "Кримськотатарському ресурсному центрі" класифікували 8 груп політв'язнів, які відбувають покарання в Криму і на території РФ.

У їх числі "кримська справа" (Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Чирній); севастопольська "справа Хізб ут-Тахрір" (Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Ферат Сайфуллаєв, Нурі Примов); сімферопольська "справа Хізб ут-Тахрір" (Теймур Абдуллаєв, Узеїр Абдуллаєв, Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов, Еміль Джемаденов); бахчисарайська справа "Хізб ут-Тахрір" (Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров); "справа Таблігі Джамаат" (Ренат Сулейманов); "справа "українських диверсантів" (Євген Панов, Андрій Захтей, Леонід Пархоменко, Олексій Стогній, Гліб Шаблій, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Володимир Присіч, Геннадій Лимешко); "справа батальйону імені Номана Челебіджихана" (Февзі Саганджі, Ділявер Гафаров, Едем Кадиров); одиночні "справи" (Андрій Коломієць, Микола Шиптур, Валентин Виговський, Юнус Машарипов, Максим Філатов, Дмитро Долгополов, Анна Сухоносова, Костянтин Давиденко, Володимир Балух, Євген Каракашев, Максим Сокуренко).

Крім того, у "Кримськотатарському ресурсному центрі" назвали чотири групи справ (12 осіб), фігуранти яких засуджені до умовних строків покарання.

До них належать: "справа 26 лютого" (Алі Асанов, Мустафа Дегерменджи), "справа Таблігі Джамаат" (Талят Абдурахманов, Сейран Мустафаєв, Арсен Кубедінов), "справа Веджіє Кашка" (Асан Чапух, Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач, Казим Аметов), одиночні "справи" (Валерій Большаков, Микола Семена, Сулейман Кадиров).