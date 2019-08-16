Політв'язня Балуха етапували до Москви - адвокат

Українського політв'язня в РФ Володимира Балуха вивезено до Москви, до слідчого ізолятора.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода "Крим.Реалії” з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе.

“Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли до Москви до Слідчого ізолятора №2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це “Лефортово”, або це “Бутирка”. Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували до слідчого ізолятора”, - сказала Дінзе.

Причини, за якими Балуха етапували до Москви, їй не відомі.

З 3 по 13 серпня Володимир Балух перебував у штрафному ізоляторі колонії № 4 міста Торжок.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку “Вулиця Героїв Небесної Сотні”.

"Суд" у Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Правозахисний центр “Меморіал” визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух знаходиться в ВК-4 м.Торжок Тверській області (ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області), що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.