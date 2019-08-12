Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня

Український політв'язень в РФ Володимир Балух буде перебувати в ШІЗО по 13 серпня включно.

Про це інший український політв'язень Олександр Шумков, що знаходиться в тій же колонії, написав латвійської активістці Тетяні Лазде, яка і передала копію послання Укрінформу.

“Так, а Вова-бунтар на ШІЗО до 13 числа, тобто до вівторка, якщо не продовжать йому ШІЗО. Разом нас садити не хочуть. А залишилося нам 1 рік і 4 місяці сидіти", - пише Шумков.

Він повідомив, що нещодавно його відвідав консул України, і з розмови з ним Шумков зрозумів, що "знову зриваються переговори щодо обміну", оскільки російська сторона каже, що "немає юридичних механізмів" для цього. Але, на думку політв'язня, це відмовки. Він припускає, що російська влада тримає українських політв'язнів у тюрмах, в надії їх "виправити", щоб вони "полюбили царя і імперську політику".

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суду Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була спрямована проти інтересів Росії".

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Суспільного вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжокський міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що він був побитий співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 в Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.