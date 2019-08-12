Правозахисники закликають писати листи політв'язню Балуху

Правозахисники просять всіх небайдужих людей відправляти листи підтримки українському політв'язню Володимирові Балуху.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" у Facebook.

"Український активіст Володимир Балух, перебуваючи у важких умовах російської колонії, бореться за свободу, людську гідність і Україну, але у нього вже майже не залишилося сил боротися за своє життя. Ми просимо всіх небайдужих людей відправляти Володимиру Балуху листи. Це можна зробити через російську систему ФСВП-лист. Для цього потрібно перейти за посиланням. У графі "Выбрать регион" потрібно відзначити "Тверская область". У графі "Выберите учреждение" вказати "ИК-4 Торжок", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Балух незаконно утримується в колонії РФ, в якій до нього ставляться вкрай упереджено і нетерпимо, знаючи його українську позицію і боротьбу з російською репресивною системою.

Після того, як Балуха багато разів за надуманими приводами відправляли до ШІЗО, його на півроку перевели до приміщення камерного типу (ПКТ). На цей час його в черговий раз утримують у ШІЗО на 15 діб.

Українцеві дуже потрібна підтримка українського народу і міжнародного співтовариства! - наголошують правозахисники.

"Надсилайте, будь ласка, листа на ім'я Балуха Володимира Григоровича, 1971 р.", - просять вони.

Обов'язково вказуйте в листі функцію, яка дає можливість відправити зворотну відповідь.

Для того, щоб український патріот в ув'язненні отримував листи, рекомендується писати їх російською мовою і уникати пропозицій і фраз, які російська влада може трактувати як «екстремістські».

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

В кінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.