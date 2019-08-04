Син політв'язня Балуха каже, що у кримському селі родина стала ізгоями

Родина українського політв'язня кримчанина Володимира Балуха стала ізгоями в своєму рідному селі Серебрянка Роздольненського району Криму.

Про життя родини в Криму після арештів і судів над батьком розповів в інтерв'ю проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» син українського активіста Павло Балух.

«У тій же самій Серебрянці, в нашому селі, знаєте, як ізгоями стали. Люди намагаються не спілкуватися, як раніше. Вічні обговорення якісь за спинами – теж неприємно», – каже Павло.

При цьому він зазначив, що за межами села про ситуацію з його батьком знають далеко не всі.

«Справа в тому, що у нас народ у Криму не обізнаний. Ніхто нічого не знає про те, що... Ніхто загалом не має поняття, хто в мене батько, і що з ним відбувається, що за прізвище. За весь час я зустрів лише двох людей, які про це знали, зі сторонніх», – розповів Павло.

Сам він продовжує жити і працювати в Криму, опанував професію технолога-винороба, створив свою сім'ю, але з батьком більше не спілкується.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.