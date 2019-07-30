Балух засудив кремлівський режим, який нав'язує йому громадянство РФ

Український політв'язень в РФ, кримчанин Володимир Балух у листі українській активістці в Латвії Тетяні Лазді розповів про свій психологічний стан і засудив кремлівський режим, що нав'язує йому російське громадянство.

Копію листа Балуха латвійська активістка передала кореспондентові Укрінформу.

«Змушений зізнатися, що формулювати думки мені зараз насилу вдається. Тоскне почуття тривоги і безперервної туги за Мамою і рідними в даний період густо розбавлені злістю на безсилля, що з'їдає свідомість, [неможливість] оперативно й ефективно протистояти цинізму системи режиму, який вважає себе правомочним, відібравши у людини паспорт його рідної країни, пишномовно дарувати йому громадянство в своєму заповіднику оксюморона», - повідомив Балух.

Про свій стан фізичного здоров'я після виходу з тривалого голодування український політв'язень не пише.

Балух також дякує Лазді за її роль в тому, що українські активістки зробили йому дві вишиванки замість відібраних в ув'язненні, а також просить передати низький уклін українським майстриням, які зробили це.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

В кінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання».

Балух свою вину не визнав, в знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем. Балух в листі активістці засудив кремлівський режим, що нав'язує йому російське громадянство.

З 29 травня український активіст знаходиться в російській виправній колонії № 4 міста Торжок Тверської області Росії. За цей час його вже п'ять разів відправляли в штрафний ізолятор (ШІЗО) з надуманих, за словами адвокатів, причин.

27 червня Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його тримання і забезпечити йому зустріч з консулом України. Після цього його перевели до тюремної лікарні. 5 липня стало відомо, що Балух припинив голодування у зв'язку з задоволенням його вимог.