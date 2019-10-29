Кримський "суд" відхилив апеляцію фігурантів справи "Веджіє Кашка"

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги фігурантів справи "Веджіє Кашка" і залишив у силі вирок, винесений так званим Київським райсудом міста Сімферополь.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Суд виніс вирок кримським татарам – фігурантами справи "Веджіє Кашка" за нібито вимагання в особливо великому розмірі у громадянина Туреччини. Так званий Верховний суд Криму залишив рішення Київського районного суду без змін та відмовив в задоволенні апеляційної скарги", - написала вона.

Таким чином Руслан Трубач, Бекір Дегерменджи, Казім Аметов засуджені на 3 роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на 3 роки, а Асан Чапух – на 3,5 роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

"Сьогодні з громадян України будуть зняті електронні браслети, через які вони не могли вільно переміщатись під час перебування під домашнім арештом. Але, разом з тим, їх право у вільному пересуванні все одно залишається обмеженим. Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям права незаконно засуджених громадян України найближчим часом будуть відновлені", - зазначила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада 2017 року в Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи. Їх звинуватили у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім'ї Веджіє Кашка.

17 квітня російський Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка».

У фігуранта справи «Веджіє Кашка» Асана Чапуха діагностовано онкологічне захворювання.