Адвокат Яцкіна розповів про ситуацію з карантином в СІЗО "Лефортово"

Адвокат Микола Полозов планує відвідати незаконно затриманого громадянина України Івана Яцкіна 27 березня, коли Слідче управління ФСБ проводитиме чергові слідчі дії у його справі.

Про це Полозов повідомив кореспондентові Укрінформу.

«Наступне відвідання мого підзахисного Івана Яцкіна планується в п'ятницю - пройдуть чергові слідчі дії у справі. Найближчим часом слідчі дії - це взагалі єдина можливість побачити підзахисного, оскільки в СІЗО "Лефортово", де й раніше були труднощі з відвіданням, зараз, у зв'язку з карантинними заходами, ситуація погіршилася», - сказав Полозов.

За його словами, побачення в Лефортово зараз скасовані. «Відвідини адвокатом поки що офіційно дозволені. Але за день пропускають буквально кілька людей, тому черга зростає. При цьому адвокати повинні приходити в бахилах, рукавичках і одноразових халатах. Придбати це в аптеках зараз стає проблематично», - пояснив юрист.

Водночас, він оцінює нещодавню зміну співкамерника у свого підзахисного як позитивну зміну, оскільки попередній співкамерник мав погану репутацію. За словами адвоката, зараз через карантин заборонений прийом посилок «у вікно» СІЗО, тому він обговорює з московськими волонтерами можливість відправлення Яцкіну посилки поштою.

Сам Яцкін розповів адвокату, що у зв'язку з пандемією в СІЗО "Лефортово" на сніданок почали видавати половину цибулини. «В цілому, з урахуванням наявних хронічних хвороб, стан здоров'я Яцкіна нормальний, точніше - задовільний», - зазначив Полозов.

За словами адвоката, незрозумілою залишається ситуація з апеляцією, поданою ним на продовження тримання Яцкіна під вартою до червня. Суди в Москві закриті на карантин до 10 квітня. «Є певна імовірність того, що і Слідче управління ФСБ теж можуть закрити на карантин», - резюмує Полозов.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідання Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою Івану Яцкіну на три місяці - до 16 червня.