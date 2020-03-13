Арештованому за "держзраду РФ" кримчанину Яцкіну продовжили арешт

Лефортовський райсуд Москви продовжив термін тримання під вартою українського політв'язня Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня.

Про це його адвокат Микола Полозов повідомив у Facebook.

«Лефортовський районний суд Москви сьогодні у закритому судовому засіданні за клопотанням слідчого СУ ФСБ Росії продовжив термін тримання під вартою українському політв'язню Івану Яцкіну ... Суд залишив Івана Яцкіна в СІЗО ще на термін 3 місяці, а всього до 16 червня 2020 року», - написав Полозов.

За його словами, захист заперечував проти продовження терміну тримання під вартою, вказуючи на необхідність надання Яцкіну медичної допомоги поза умов слідчого ізолятора, а також на наявність у нього на утриманні неповнолітніх дітей.

Адвокат уточнив, що на відкритій частині засідання був присутній консул України в РФ.

Як повідомлялося, уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна було затримано восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна троє неповнолітніх дітей, причому молодша дочка народилася вже після його арешту, на початку лютого.

На початку березня стало відомо, що російська сторона відмовила в запиті на відвідування Івана Яцкіна українським консулом у Москві з посиланням на російське громадянство Яцкіна, нав'язане йому після окупації Криму.