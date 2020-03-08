Окупанти кидають за грати всіх, хто ламає міф про "російський Крим" - правозахисниця

Будь-який українець в окупованому Криму, який відкрито говорить про підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді.

Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Росія... фізично ізолює за ґратами тих людей, які їй не до вподоби, які ламають міфи про начебто російський Крим. Вона знищує їх через сфабриковані справи... Таким чином зараз будь-який українець у Криму, який відкрито говорить про свою підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді", - сказала Скрипник.

У цьому контексті правозахисниця розповіла про останні затримання українських активістів Івана Яцкіна та Галини Довгополої.

Читайте також: США та Євросоюз закликають Росію пустити ОБСЄ в окупований Крим

"Галині - 64 роки. Вона знаходиться в Лефортово, її позбавили волі за сфабрикованою справою. За те, що вона начебто передавала інформацію СБУ. Всі вони – українці і прямо говорили про те, що підтримують Україну", - констатувала керівниця Кримської правозахисної групи.

Фото: ukrainian.voanews.com