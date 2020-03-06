США та Євросоюз закликають Росію пустити ОБСЄ в окупований Крим

США та Євросоюз закликають Росію пустити ОБСЄ в окупований Крим

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має отримати доступ до окупованого Росією Кримського півострова.

На цьому наголосили делегації США та ЄС під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мандат СММ поширюється також і на Крим, де щотижня відбуваються утиски, дискримінація та репресії проти кримських татар та інших громадян України", - заявив під час свого виступу повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан.

Зокрема, американський дипломат нагадав, що рівно 6 років тому був викрадений людьми у військовій формі кримськотатарський активіст Решат Аметов, який протестував проти російського вторгнення і понівечене тіло якого було виявлено згодом: "Ніхто не був притягнутий до відповідальності за цей злочин чи за десятки інших зникнень та вбивств противників окупації".

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Він зазначив, що США уважно слідкують за судовим процесом над координатором "Кримської солідарності" Сервером Мустафаєвим та сімома іншими активістами руху. "Ми закликаємо Росію зняти ці обвинувачення і звільнити цих осіб, а також інших людей, яких вона ув'язнила за несприйняття ними окупації", - наголосив Кеміан.

Також він висловив занепокоєння з приводу невмотивованих обмежень релігійної свободи в Криму, зокрема, переслідування "Свідків Єгови".

"Замість того, щоб дозволити СММ доступ до Криму та вирішити занепокоєння міжнародної спільноти щодо прав людини, Москва сфокусована на мілітаризації півострова та його навколишніх вод", - заявив повірений у справах місії США при ОБСЄ.

Також з черговим закликом до Росії забезпечити доступу СММ ОБСЄ до Криму виступила і делегація Європейського Союзу при ОБСЄ.

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"СММ повинна мати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України з метою повного виконання свого мандату. Це стосується і доступу до анексованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та території вздовж українсько-російського державного кордону, в доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - зазначається у заяві ЄС.

Також наголошується, що Європейський Союз залишатиметься відданим своїй політиці невизнання анексії Росією Криму, у тому числі шляхом обмежувальних заходів.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у ході засідання Постійної ради також висловив занепокоєння з приводу триваючих переслідувань, затримань та "судових вироків" за надуманими обвинуваченнями на окупованих Росією територіях України.

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"Найбільший тиск здійснюється на кримських татар, корінних жителів Кримського півострова, проти яких російська окупаційна влада проводить масштабну кампанію залякування, утримуючи їх у незаконному ув'язненні та виносячи багаторічні вироки за реалізацію ними основного права на свободу слова та вираження", - наголосив він.

Фото: Helsinki Commission, Twitter

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