США та Євросоюз закликають Росію пустити ОБСЄ в окупований Крим

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні має отримати доступ до окупованого Росією Кримського півострова.

На цьому наголосили делегації США та ЄС під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мандат СММ поширюється також і на Крим, де щотижня відбуваються утиски, дискримінація та репресії проти кримських татар та інших громадян України", - заявив під час свого виступу повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан.

Зокрема, американський дипломат нагадав, що рівно 6 років тому був викрадений людьми у військовій формі кримськотатарський активіст Решат Аметов, який протестував проти російського вторгнення і понівечене тіло якого було виявлено згодом: "Ніхто не був притягнутий до відповідальності за цей злочин чи за десятки інших зникнень та вбивств противників окупації".

Він зазначив, що США уважно слідкують за судовим процесом над координатором "Кримської солідарності" Сервером Мустафаєвим та сімома іншими активістами руху. "Ми закликаємо Росію зняти ці обвинувачення і звільнити цих осіб, а також інших людей, яких вона ув'язнила за несприйняття ними окупації", - наголосив Кеміан.

Також він висловив занепокоєння з приводу невмотивованих обмежень релігійної свободи в Криму, зокрема, переслідування "Свідків Єгови".

"Замість того, щоб дозволити СММ доступ до Криму та вирішити занепокоєння міжнародної спільноти щодо прав людини, Москва сфокусована на мілітаризації півострова та його навколишніх вод", - заявив повірений у справах місії США при ОБСЄ.

Також з черговим закликом до Росії забезпечити доступу СММ ОБСЄ до Криму виступила і делегація Європейського Союзу при ОБСЄ.

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"СММ повинна мати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України з метою повного виконання свого мандату. Це стосується і доступу до анексованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та території вздовж українсько-російського державного кордону, в доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - зазначається у заяві ЄС.

Також наголошується, що Європейський Союз залишатиметься відданим своїй політиці невизнання анексії Росією Криму, у тому числі шляхом обмежувальних заходів.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк у ході засідання Постійної ради також висловив занепокоєння з приводу триваючих переслідувань, затримань та "судових вироків" за надуманими обвинуваченнями на окупованих Росією територіях України.

"Найбільший тиск здійснюється на кримських татар, корінних жителів Кримського півострова, проти яких російська окупаційна влада проводить масштабну кампанію залякування, утримуючи їх у незаконному ув'язненні та виносячи багаторічні вироки за реалізацію ними основного права на свободу слова та вираження", - наголосив він.

Фото: Helsinki Commission, Twitter