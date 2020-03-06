Радбез ООН: Чубаров заявив про невиконання Росією жодної резолюції щодо Криму

Росія повністю ігнорує голос міжнародного співтовариства і не виконала жодної резолюції ООН щодо Криму, а також рішення Міжнародного суду ООН і закликів інших міжнародних організацій.

Про це заявив в п'ятницю на засіданні Ради безпеки ООН за формулою Аррії глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дотепер жодна з резолюцій Генеральної асамблеї ООН щодо Криму Росією не виконана. Всі постанови, рішення, резолюції, рекомендації, декларації та заклики Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій по частині Криму залишаються без належного реагування Російською Федерацією з порушенням нею статутних документів і принципів діяльності цих організацій", - заявив глава Меджлісу кримських татар.

Він також нагадав, що Росія не виконала рішення Міжнародного суду ООН, який зобов'язав РФ скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території окупованого Криму, а також надати вільний в'їзд до Криму лідерам і членам Меджлісу.

Більш того, підкреслив Чубаров, "Росія як держава-окупант посилює репресії щодо жителів Криму". Це характеризується, зокрема, "системними переслідуваннями і дискримінацією кримських татар - корінного народу Криму та етнічних українців, включаючи насильницькі зникнення і викрадення, вбивства, тортури і жорстоке поводження, безпідставні арешти, затримання та позбавлення волі", - заявив він.

Зрозуміло, зазначив Чубаров, що Росія намагатиметься й надалі не лише ухилятися від відповідальності, а й максимально протидіяти будь-яким діям міжнародного незалежного моніторингу в Криму.

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"Треба змусити Росію виконувати свої зобов'язання, взяті нею в рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи, варто гарантувати постійне забезпечення перебування співробітників зазначених міжнародних місій на території АРК і міста Севастополя", - закликав глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 6 березня, в Раді безпеки ООН проходить засідання по формулі Арріі про порушення прав людини в анексованому Криму і способи деокупації півострова.